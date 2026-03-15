BESPLATAN PREVOZ ZA PENZIONERE, OSNOVCE, BORCE, OSOBE SA INVALIDITETOM I VATROGASCE: Grad Kruševac i Jugoprevoz potpisali ugovor o javno privatnom partnerstvu
U kabinetu gradonačelnika Grada Kruševca potpisan je Javni ugovor o javno- privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko- prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca. Ugovor su potpisali ispred Grada Kruševca Ivan Manojlović, gradonačelnik, a u ime privatnog partnera „Jugoprevoz Kruševac“ DOO direktor Zoran Misić.
Gradonačelnik je izjavio da je Skupština grada Kruševca usvojila je Odluku o dodeli Ugovora za javno-privatno partnerstvo u oblasti gradsko-prigradskog prevoza, čime je ozvaničena saradnja sa novim vlasnikom „Jugoprevoza“.
-Ugovor vredan blizu 2,5 milijardi dinara donosi stroge ekološke standarde i odnosi se na desetogodišnji aranžman. Na ovaj način obezbeđujemo besplatan prevoz za sve osnovce, invalidna lica, sve penzionere, borce i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava u gradskom saobraćaju (za grad i 101 naseljeno mesto). Privatni partner će obezbediti i najmanje 70 autobusa na komprimovani prirodni gas (KPG) ili sa dizel motorima koji ispunjavaju minimum EURO 6 standard. Očekujemo uspešnu saradnju na zadovoljstvo naših sugrađana, istakao je Manojlović.
Direktor „Jugoprevoza Kruševac“ DOO direktor Zoran Misić se zahvalio čelnicima Grada i Skupštini grada Kruševca na pomoći oko realizacije potpisivanja Ugovora.
-Ovaj Ugovor predstavlja veliki značaj za kompaniju „Jugoprevoz“ Kruševac koja od početka 2025.godine posluje u sistemu „Knez holdinga“. Određene kategorije lica će imati besplatan prevoz na teritoriji grada Kruševca, a uvodićemo novija vozila, pre svega, zbog zaštite životne sredine i ekologije. Od dokumentacije, potrebne su potvrde o statusu iz mesne zajednice, odnosno škole, a „Jugoprevoz“ će uraditi legitimacije za besplatan prevoz na godišnjem nivou“, izjavio je direktor Misić.
Ovim ugovorom o javno privatnom partnerstvu je obezbeđeno pravo na besplatan javni prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju, a ostvariće ga: penzioneri, osnovci, borci, članovi operativnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava i invalidna lica.
Da bi se ostvarilo ovo pravo, potrebno je da budući korisnici dostave sledeću dokumentaciju:
Penzioneri dostavljaju svojim mesnim zajednicama važeću ličnu kartu, poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji, kao i fotografiju.
Za učenike osnovnih škola podatke će Jugoprevozu dostaviti škole (ime, prezime, fotografija i ime škole).
Borci će moći da koriste besplatan javni prevoz uz boračku legitimaciju.
Osobe sa invaliditetom dostavljaju svoja Rešenja o invalidnosti i fotografiju – Udruženju čiji su članovi, a ako nisu članovi, direktno Jugoprevozu.
Članovi operativnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava ostvaruju pravo preko Vatrogasnog saveza grada Kruševca.
