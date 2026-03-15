U kabinetu gradonačelnika Grada Kruševca potpisan je Javni ugovor o javno- privatnom partnerstvu sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko- prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca. Ugovor su potpisali ispred Grada Kruševca Ivan Manojlović, gradonačelnik, a u ime privatnog partnera „Jugoprevoz Kruševac“ DOO direktor Zoran Misić.

Gradonačelnik je izjavio da je Skupština grada Kruševca usvojila je Odluku o dodeli Ugovora za javno-privatno partnerstvo u oblasti gradsko-prigradskog prevoza, čime je ozvaničena saradnja sa novim vlasnikom „Jugoprevoza“.

-Ugovor vredan blizu 2,5 milijardi dinara donosi stroge ekološke standarde i odnosi se na desetogodišnji aranžman. Na ovaj način obezbeđujemo besplatan prevoz za sve osnovce, invalidna lica, sve penzionere, borce i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava u gradskom saobraćaju (za grad i 101 naseljeno mesto). Privatni partner će obezbediti i najmanje 70 autobusa na komprimovani prirodni gas (KPG) ili sa dizel motorima koji ispunjavaju minimum EURO 6 standard. Očekujemo uspešnu saradnju na zadovoljstvo naših sugrađana, istakao je Manojlović.

Direktor „Jugoprevoza Kruševac“ DOO direktor Zoran Misić se zahvalio čelnicima Grada i Skupštini grada Kruševca na pomoći oko realizacije potpisivanja Ugovora.

-Ovaj Ugovor predstavlja veliki značaj za kompaniju „Jugoprevoz“ Kruševac koja od početka 2025.godine posluje u sistemu „Knez holdinga“. Određene kategorije lica će imati besplatan prevoz na teritoriji grada Kruševca, a uvodićemo novija vozila, pre svega, zbog zaštite životne sredine i ekologije. Od dokumentacije, potrebne su potvrde o statusu iz mesne zajednice, odnosno škole, a „Jugoprevoz“ će uraditi legitimacije za besplatan prevoz na godišnjem nivou“, izjavio je direktor Misić.

Ovim ugovorom o javno privatnom partnerstvu je obezbeđeno pravo na besplatan javni prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju, a ostvariće ga: penzioneri, osnovci, borci, članovi operativnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava i invalidna lica.

Da bi se ostvarilo ovo pravo, potrebno je da budući korisnici dostave sledeću dokumentaciju:

Penzioneri dostavljaju svojim mesnim zajednicama važeću ličnu kartu, poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji, kao i fotografiju.

Za učenike osnovnih škola podatke će Jugoprevozu dostaviti škole (ime, prezime, fotografija i ime škole).

Borci će moći da koriste besplatan javni prevoz uz boračku legitimaciju.

Osobe sa invaliditetom dostavljaju svoja Rešenja o invalidnosti i fotografiju – Udruženju čiji su članovi, a ako nisu članovi, direktno Jugoprevozu.

Članovi operativnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava ostvaruju pravo preko Vatrogasnog saveza grada Kruševca.