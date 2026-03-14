ŠOK U SELU KOD VRANJA! Ono što su zatekli u dvorištu PARALISALO IH OD STRAHA: "Vlasnici je bilo teško to da gleda" Veruju da je BIO OVDE 5 GODINA (VIDEO)
Vladica Stanković, najpoznatiji zmijolovac u Srbiji, danas je u selu Gornji Neradovac uhvatio stepskog smuka dugačkog skoro dva metra.
Zmiju su vlasnici i ranije viđali u delu sa alatom i veruju da je njihov "podstanar" pet godina!
- Zmije se pojavljuju sa lepim i sunčanim danima. Bude se, prija im toplota. Tako je i ovaj izašao da se osunča - kaze Vladica.
Akcija hvatanja je bila munjevita. Kako se vidi na snimku, Vladica se bacio na zemlju i uspeo da, zmiju koja je krenula nazad u skrovište, uhvati za rep.
- Teže je bilo, čini mi se vlasnici da sve to gleda, a posebno kad je videla koliko je dugačka. Pravi kapitalac. Većina ljudi se plaše zmija pa i ako je reč o neotrovnicima - ističe Vladica.
On dodaje da ga sa lepim danima sasvim sigurno čeka još više posla.
- Navikao sam. čim me pozovu, idem na teren. Ostavljam sve i stižem. Za mene nema slobodnog vremena - zaključuje Vladica.
Ivan za 4 dana uhvatio 9 poskoka u dvorištu
Iako proleće kalendarski još nije počelo, lepo vreme poslednjih dana podstaklo je brojne životinje da izađu iz zimskog sna i pojave se na površini, među njima i zmije koje su počele masovno da se bude širom Srbije.
Ivan iz Osečine, malenog mesta u Kolubarskom okrugu u Zapadnoj Srbiji ovih dana ima pune ruke posla u svom dvorištu. I ne, nije u pitanju samo prolećno sređivanje ili košenje trave, već zmije koje su okupirale njegov kraj. U pitanju su ni manje ni više nego poskoci, zmije otrovnice.
Ivan, inače po vokaciji učitelj, poslednjih dana uhvatio je nekoliko zmija kako u svom domaćinstvu, tako i u okolini. Naime, za svega četiri dana uhvatio je čak 9 poskoka. Sve je zabeleženo kamerom.
