Vladica Stanković, najpoznatiji zmijolovac u Srbiji, danas je u selu Gornji Neradovac uhvatio stepskog smuka dugačkog skoro dva metra.

Zmiju su vlasnici i ranije viđali u delu sa alatom i veruju da je njihov "podstanar" pet godina!

- Zmije se pojavljuju sa lepim i sunčanim danima. Bude se, prija im toplota. Tako je i ovaj izašao da se osunča - kaze Vladica.

Akcija hvatanja je bila munjevita. Kako se vidi na snimku, Vladica se bacio na zemlju i uspeo da, zmiju koja je krenula nazad u skrovište, uhvati za rep.

- Teže je bilo, čini mi se vlasnici da sve to gleda, a posebno kad je videla koliko je dugačka. Pravi kapitalac. Većina ljudi se plaše zmija pa i ako je reč o neotrovnicima - ističe Vladica.

On dodaje da ga sa lepim danima sasvim sigurno čeka još više posla.

- Navikao sam. čim me pozovu, idem na teren. Ostavljam sve i stižem. Za mene nema slobodnog vremena - zaključuje Vladica.

Ivan za 4 dana uhvatio 9 poskoka u dvorištu

Iako proleće kalendarski još nije počelo, lepo vreme poslednjih dana podstaklo je brojne životinje da izađu iz zimskog sna i pojave se na površini, među njima i zmije koje su počele masovno da se bude širom Srbije.

Ivan iz Osečine, malenog mesta u Kolubarskom okrugu u Zapadnoj Srbiji ovih dana ima pune ruke posla u svom dvorištu. I ne, nije u pitanju samo prolećno sređivanje ili košenje trave, već zmije koje su okupirale njegov kraj. U pitanju su ni manje ni više nego poskoci, zmije otrovnice.

Ivan, inače po vokaciji učitelj, poslednjih dana uhvatio je nekoliko zmija kako u svom domaćinstvu, tako i u okolini. Naime, za svega četiri dana uhvatio je čak 9 poskoka.