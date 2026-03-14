VELIKI POŽAR KOD CRVENKE Planula veća površina poljoprivrednog zemljišta i niskog rastinja, preti da se proširi na okolne parcele i objekte VIDEO
Na ataru između naselja Crvenka i Sivac danas je izbio požar nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, zapaljena suva trava i trska. Zbog jakog vetra vatra se brzo širi, što dodatno otežava gašenje.
Plamen je zahvatio veću površinu poljoprivrednog zemljišta i niskog rastinja, a dim je vidljiv i sa veće udaljenosti.
Nadležne službe su obaveštene, a očekuje se izlazak vatrogasnih ekipa na teren kako bi se požar stavio pod kontrolu i sprečilo dalje širenje vatre ka obližnjim parcelama i objektima.
