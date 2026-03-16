U mirnom selu Odžaci kod Trstenika živi 85-godišnji Rade Marković, skroman i povučen čovek koji tvrdi da svakodnevno živi dva života.

Jedan je ovaj, zemaljski, među ljudima i komšijama, a drugi počinje svake noći kada zaspi. Tada, kako on kaže, odlazi na onaj svet gde ponovo susreće svoju pokojnu suprugu Zorku i druge drage ljude koji više nisu među živima.

Iako nema naučnih dokaza da tako nešto postoji, mnogi ljudi koji su izgubili najdraže veruju da će se sa njima ponovo sresti, pa tako i Rade kojem snovi u kojima je njegova pokojna Zorka donose veliku utehu u samoći.  

Deda Rade iz Trstenika tvrdi da je bio "preko" i video svoju pokojnu Zorku Foto: RINA

Rade već dve decenije živi sam. Njegova supruga Zorka preminula je kada je on imao 63 godine, a ona 58. Iako je od tada prošlo mnogo vremena, starac kaže da je nikada nije zaboravio i tvrdi da je svake noći ponovo sreće u snovima.

"Kako legnem da spavam, kao da sam tamo. Prvo vidim moju Zorku"

- Kako legnem da spavam, ja odmah nisam ovde. Kao da sam tamo. Prvo vidim moju Zorku. Ona me vodi i pokazuje mi gde je njena soba, a gde je moja. Sve je puno svetlosti, kao da su svuda zapaljene sveće, priča Rade za RINU.

Ovaj vremešni domaćin veruje da mu je sudbina bila predskazana još u mladosti. Seća se susreta sa jednom ženom koja mu je, gledajući u dlan, rekla da će u 63. godini ostati bez supruge i da će živeti dug, ali težak život – čak do 96. godine.

1773581542trstenik-rade-sa-onoga-sveta-fotorina (7).jpg
- Sve je pogodila. Rekla je da ću ostati bez žene i da ću dugo živeti. Došla je kod nas slučajno i to nam "videla", ni dinar nije uzela za to, kaže Rade.

Nakon Zorkine smrti, tvrdi da je prvih četrdeset dana imao osećaj kao da je ona i dalje pored njega. Kasnije su, kako kaže, počeli snovi u kojima je ponovo viđa. U tim snovima često razgovaraju, šetaju i susreću druge ljude koji su odavno napustili ovaj svet.

- Tamo ima mnogo sveta, svi su u nekoj svetlosti. Lepo je, to ne može rečima da se opiše. Valjda je to taj raj, kaže on.

Ne propustiteSrbijaLESKOVAC JE O STANKU BRUJAO 10 GODINA: Umro sam i opet oživeo! Grob mi iskopan, samo još opelo pa da me sahrane a ja ustajem VIDEO
stanko-urosevic.jpg
SrbijaKSENIJA IZ NOVOG SADA UMRLA JE S 13, A 55 GODINA KASNIJE ISPRIČALA ŠTA JE TAMO VIDELA: Nisam htela da se vratim! (VIDEO)
screenshot-20230824-153217.jpg

Rade tvrdi da u tim snovima ponekad prolazi kroz neobična mesta i prostranstva. Jednom je, kako priča, pokušavao da se popne uz strmo brdo, ali mu nije uspevalo sve dok se nije prekrstio i pomolio Bogu.

Iako njegova priča mnogima može zvučati neobično, Rade kaže da mu takvi snovi donose utehu i snagu. Priseća se da mu je najteže bilo na dan sahrane njegove supruge.

- Prišao sam kovčegu, poljubio je i kada sam se okrenuo zamalo sam pao. Nikad je nisam preboleo, priznaje.

Ne propustiteDruštvoŠTA BIVA SA DUŠOM 40 DANA POSLE SMRTI: Prva dva obilazi mesta koja je volela a treći dan je najvažniji, čuvaju je ova dva anđela
vladimir-stupar.jpg

Danas dane provodi mirno, u kući u kojoj živi sam. Ipak, kaže da se nikada ne oseća potpuno usamljeno, jer veruje da će jednog dana ponovo biti sa svojom Zorkom.

- Pitao sam je u snu zašto me ne zove. Rekla mi je: ‘Doći ćeš jednog dana.’ Taj dan čekam već 21 godinu“, kaže Rade.

Smrti se, dodaje, ne plaši. Veruje da će doći trenutak kada će ga njegova Zorka pozvati i kada će se njih dvoje ponovo sresti – ovog puta zauvek.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoPROŠLA SAM CRNI TUNEL I NISAM HTELA DA SE VRATIM: Ksenija iz NS šokirala, s 13 godina je umrla i otkrila šta je tamo videla VIDEO
screenshot-11.jpg
SrbijaNESVAKIDAŠNJI SLUČAJ U KIKINDI: Doktor proglasio staricu mrtvom, a ona sutradan oživela, sad radi na drugom mestu
profimedia0034415836.jpg
DruštvoVeteran 63. padobranske umro pa oživeo! Opisao kliničku smrt: Ovako tamo izgleda i ništa ne boli!
ivan.jpg
Život"Bio sam 7 sekundi s one strane... mrtav" Čovek nauke, vrsni fizičar, doveo u pitanje sve čemu su ga čitav život učili, ne može da objasni ono što je tamo video
Aleks Gomez
ŽivotDoktorka Tatjana doživela je kliničku smrt: "Videla sam pokojnog sina, nazvao me je mamom" (VIDEO)
Tatjana Anisimova Bjelous
Pop kulturaGlumac Srđan Miletić 2 puta doživeo kliničku smrt pa opisao ovo iskustvo: "Nema boli, samo mrak"
IMG_4717.jpeg
DruštvoBISERKA JE, KAŽE, UMRLA NA OPERACIONOM STOLU: 6 meseci posle usledilo što tek ne ume da objasni! 20 godina kasnije ispričala sve
screenshot-20231005-105446.jpg
Društvo"PROŠLA SAM KROZ CRNI TUNEL, A ONDA JE STRAŠNI GLAS POVIKAO NA MENE" Ksenija iz Novog Sada tvrdi da je doživela kliničku smrt
screenshot-20230824-153240.jpg
Društvo"SESTRA NA INTENZIVNOJ OSTALA U ČUDU, ŽENA NIJE MOGLA DA VERUJE" Otac Vladimir o duši i čudima kojima je svedočio
screenshot-20231011-141241.jpg