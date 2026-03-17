Putujući festival dokumentarnog filma ''Mladenci'', pod starim sloganom ''Da se prošlost ne zaboravi, da budućnost pamti'', biće održan jubilarni, dvadeseti put. Filmska porodica Pantelić iz Donjih Brezovica manifestaciju tradicionalno počinje 22. marta, na Mladence, a festival koji će za četiri dana gostovati u isto toliko mesta, na put polazi iz sale Vukovog doma kulture u Loznici.

- Moji roditelji, Dobrivoje i Dobrila Pantelić, pre 20 godina započeli su ovaj festival. Tokom dve decenije trajanja prikazani su mnogi filmovi o životu, običajima i verovanjima srpskog seljaka. Dobrivoje već šest godina, nažalost, nije sa nama, ali smo porodičnu tradiciju nastavili i kao ranije snimamo širom zapadne Srbije, beležimo naše običaje koji nažalost polako nestaju. Nadamo se da će publika ponovo uživati, ovoga puta u filmovima ''Oranje'', ''Aran'' i ''Poslednji đaci''. Pozivamo sve da pogledaju filmove i da zajedno obeležimo naš zajednički jubilej jer publika je ta za koju sve ovo i radimo – kaže Milan Pantelić, dobitnik tri Zlatne buklije i dva grand prija na festivalu Zlatna buklija koji se održava u Velikoj Plani.

Putujući festival dokumentarnog filma 'Mladenci' slavi 20 godina tradicije Foto: T.Ilić i M. Pantelić

Putujuci festival posle Loznice stiže u Osečinu 23. marta, u Veliku salu Narodne biblioteke, dva dana posle na redu je krupanjski Dom kulture ''Politika'', dok je finalno veče 26. marta u Biblioteci 17. septembar u Malom Zvorniku. Na sve projekcije ulaz je besplatan, a u svim mestima počinju od 19 časova. Podsetimo, Dobrivoje i Dobrila Pantelić su jedini amaterski filmski stvaraoci sa prostora nekadašnje SFRJ dobitnici plakete Jugoslovenske kinoteke, imaju pregršt nagrada i na hiljade sati snimljenog materijala, više od 500 dokumentarno igranih filmova i kratkih priča. Njihovi filmovi više puta su emitovani na RTS-u, a za svoje stvaralaštvo dobili su više od sto nagrada na domaćim, ali i festivalima u inostranstvu.

Porodica Pantelić neumorno kamerom beležili život, običaje, tradiciju, neobične priče i verovanja naroda zapadne Srbije, Rađevine, Podgorine, Jadra i Azbukovice. Već dve decenije stvara neprocenjivu filmsku riznicu za buduće generacije, da novi naraštaji vide kako su živeli njihovi preci.