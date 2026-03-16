PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju do četiri sata
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamionima je potrebno četiri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu, dok su zadržavanja na prelazu Gradina oko tri sata..
AMSS je dodao da vozače na putevima očekuju povoljne vremenske prilike, koje omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja.
