Prostrane šume u okolini Gornjeg Milanovca nakon više dod jednog veka, dobiće ponovo svoje prelepe stanovnike. Naime, u okviru projekta naseljavanja, koji se od ove godine sprovodi i u ovom kraju, u šume je stigla jelenska divljač - jedan jelen i jedna košuta.

- Divljač smo dovezli iz lovišta Bosutske šume i ovde se radi o projektu naseljavanja jelenske divljači posle sto godina, potvrđeno je za RINU iz preduzeća "Vojvodinašume".

Divljač je stigla u lovište Takovo 1, a sa tim u vezi izgrađeno je i prihvatlište za jelene na površini od oko 2,5 hektara.

- Plan je da se u narednih pet godina svake godine ubacuje oko desetak grla, koja će se potom postepeno puštati u prirodno okruženje. Objekat se nalazi u selu Davidovica, na obroncima Rudnika, gde očekujemo da će se jelenska divljač uspešno naseliti, kažu nadležni iz lovišta Takovo 1.

Povratak jelenske divljači predstavlja značajan korak ka očuvanju biodiverziteta i obnovi prirodnih staništa, a prvi rezultati ovog projekta očekuju se u godinama koje dolaze, uz nadu da će se jeleni trajno nastaniti na ovom području.