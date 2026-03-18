Dodelom gradskih nagrada Grad Loznica pružiće i ove godine novčanu podršku najboljim lozničkim učenicima i studentima. Konkurs je završen, a gradsku nagradu dobilo je devet učenika i 65 studenata, ukupno njih 74, čak pedesetak manje prošle godine kada je ovakvu podršku primalo 40 učenika i 83 studenta.

Iz gradske uprave objašnjavaju da su uslovi konkursa, odnosno kriterijumi bili isti kao i prethodnih godina, ali da su na ovakav ishod najviše uticala prošlogodišnja dešavanja u školama i na fakultetima. Za osnovce i srednjoškolce bilo je potrebno da su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom, ili međunarodnom takmičenju koje je u kalendaru Ministarstva prosvete. Slični su uslovi važili i za učenika osnovne Muzičke škole, ali je potrebno da su na takvim takmičenjima osvojili prvo mesto.

Za studente su bitni uslovi da pohađaju državni fakultet, da su na budžetu, sa prosečnom ocenom najmanje devet tokom osnovnih studija, da nisu gubili godinu i nisu apsolventi. Pošto veliki broj takmičenja prošle godine nije održan nije bilo moguće da učenici osvoje neka od prva tri mesta, dok su studenti imali skraćene ispitne rokove tako da je manji broj i jednih i drugih uspeo da ispuni tražene uslove konkursa. Iz gradske uprave je potvrđeno da neće biti menjan iznos od 18 miliona dinara koliko je prethodno za tu namenu predviđeno u budžetu. Učeničke i studentske gradske nagrade koje primaju deset meseci, uvećane su od pre četiri godine za po dve hiljade dinara, tako da su za studente dvanaest, a đake sedam hiljada dinara.

Podsetimo, u Loznici ovakvo nagrađivanje traje od 2000. godine i do sada je podršku dobilo ukupno oko 2.900 najboljih učenika i studenata. Očekuje se da dogodine ukupan broj onih koji će primati gradsku nagradu ponovo bude iznad sto. Inače, Grad Loznica je u ovogodišnjoj gradskoj kasi za sve nivoe obrazovanje odvojio milijardu i 54 miliona dinara, što je gotovo jedna četvrtina budžeta.