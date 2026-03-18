Povodom obeležavanja Dana opštine Lapovo, na svečanoj sednici Skupštine opštine uručena su priznanja pojedincima i institucijama koji su svojim radom dali značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i bezbednosti građana.

Među ovogodišnjim dobitnicima priznanja nalazi se pukovnik policije Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu, kome je uručena plaketa sa srebrnim grbom Opštine Lapovo za doprinos u oblasti bezbednosti građana, zaštite, spasavanja i upravljanja vanrednim situacijama.

Foto: Privatna arhiva

Kočović već duži niz godina obavlja odgovorne poslove u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde kroz rad Uprave za vanredne situacije koordinira aktivnosti vatrogasno-spasilačkih jedinica i drugih službi u situacijama koje zahtevaju brzu i efikasnu reakciju sistema zaštite i spasavanja. Njegov rad usmeren je na unapređenje kapaciteta službi za reagovanje u vanrednim situacijama, kao i na jačanje saradnje sa lokalnim samoupravama i drugim institucijama.

U prethodnom periodu značajna pažnja posvećena je unapređenju sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga, uključujući i razvoj infrastrukture i kapaciteta vatrogasno-spasilačkih jedinica, među kojima važnu ulogu ima i vatrogasni dom u Lapovu, koji doprinosi efikasnijem reagovanju u slučaju požara, poplava i drugih vanrednih događaja.

Foto: Privatna arhiva