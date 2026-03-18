STANJE NA GRANICAMA I PUTEVIMA: Kamioni na graničnim prelazima čekaju od sat i po do pet sati da izađu iz Srbije
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, a kamioni čekaju od sati i po do pet sati.
AMSS je naveo da kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, u Šidu pet sati, a na prelazu Bezdan tri sata da izađu iz Srbije.
Kamini, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata, na prelazu Horgoš sa Mađarskom sat i po i na Kelebija dva sata da napuste Srbiju.
