Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, a kamioni čekaju od sati i po do pet sati.

AMSS je naveo da kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, u Šidu pet sati, a na prelazu Bezdan tri sata da izađu iz Srbije.

Kamini, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata, na prelazu Horgoš sa Mađarskom sat i po i na Kelebija dva sata da napuste Srbiju.

Ne propustiteDruštvo(DETALJAN SPISAK) Novi sistem na granicama sa Grčkom menja sve! Na leto nas očekuje pravi kolaps, ovo je sve što treba da znate na jednom mestu
WhatsApp Image 2025-10-12 at 14.26.55 (2).jpeg
DruštvoSrbin pevao u kolima, pa "popio" kaznu od 10.000 dinara!? Policajcima je ovo bilo najviše sumnjivo, udarili ga po džepu
Saobraćaj na auto-putu, kamere, novčane kazne i saobraćajna policija
SrbijaDA LI U ČAČKU IKO NA POSAO IDE PEŠKE? Sve više automobila u gradu, prave se nova parking mesta u centru - spas za građane (FOTO)
17733182611758199683big-centar3-foto-rina.jpeg
BeogradGOTOVO MESEC DANA ĆE OVE GRADSKE LINIJE IĆI IZMENJENIM RUTAMA: Neke se čak i ukidaju! Ovo je sve što treba da znate
most-na-adi-1.jpg