Veliki požar buknuo je oko 15 časova na periferiji Kikinde, na delu između ulice Slobodanke Aciganj i Mokrinskog groblja. Goreli su trska i nisko rastinje, ali i plastika jer ima dosta i šuta.

Pripadnici Vatrogasno- spasilačkog bataljona, sa tri vozila, na lice mesta su izašli nešto posle 15, a jak vetar je otežavao gašenje. Požar je prijavio Milan Tutić iz Kikinde, koji se i zatekao u starom delu Mokrinskog groblja:

Vatrogasci branili groblje i kapelu od vatrene stihije

- Najpre sam primetio da kulja dim i pomislio da je neko upalio stare gume. Požar se zbog vetra brzo širio. Odmah sam telefonom pozvao vatrogasce, a koliko sam video, na jednom mestu je vatra i ušla u groblje. Bio sam tu sve dok se nisam uverio da je grob u kom počivaju moji roditelji bezbedan- ispričao je Tutić.