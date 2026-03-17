Veliki požar buknuo je oko 15 časova na periferiji Kikinde, na delu između ulice Slobodanke Aciganj i Mokrinskog groblja. Goreli su trska i nisko rastinje, ali i plastika jer ima dosta i šuta.

Pripadnici Vatrogasno- spasilačkog bataljona, sa tri vozila, na lice mesta su izašli nešto posle 15, a jak vetar je otežavao gašenje. Požar je prijavio Milan Tutić iz Kikinde, koji se i zatekao u starom delu Mokrinskog groblja:

Vatrogasci branili groblje i kapelu od vatrene stihije Foto: Kurir/S.U.

- Najpre sam primetio da kulja dim i pomislio da je neko upalio stare gume. Požar se zbog vetra brzo širio. Odmah sam telefonom pozvao vatrogasce, a koliko sam video, na jednom mestu je vatra i ušla u groblje. Bio sam tu sve dok se nisam uverio da je grob u kom počivaju moji roditelji bezbedan- ispričao je Tutić.

Vatrogasci su u jednom trenutku od vatrene stihije branili kapelu i groblje. Požar su stavili pod kontrolu i sprečili njegovo širenje i veću materijalnu štetu. Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat, ali po nepisanom pravilu, svake godine, u ovo vreme, na rubnim delovima grada gore trska i nisko rastinje. Požari uglavnom izbijaju zbog ljudskog nemara i nepažnje.

