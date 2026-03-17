Slušaj vest

Upaliti svetlo, istuširati se toplom vodom iz bojlera, gledati televizor, igrati igrice na kompjuteru, praviti selfi sa drugaricama ili gledati seriju sa roditeljima, za jednu devojčicu i njenu majku i oca je samo kilometrima dalek san. Umesto toga, trošna stara kuća, voda koja u domaćinstvo dolazi iz potoka i težak rad sva tri člana porodice u šumi, svakodnevica je porodice koja živi u jednom kuršumlijskom selu, koju je slučajno tokom boravka u prirodi upoznao Marko Jovanović, momak iz Niša.

Kada se sa svojim prijateljem, Zoranom Miloševićem pre nekoliko godina uputio ka netaknutoj prirodi Kuršumlije, nije ni slutio da će tamo upoznati tročlanu porodicu čiji način života podseća na onaj koji su ljudi živeli u 19. veku.

Naime, domaćinstvo ove porodice nalazi se usred šume u zaseoku Željova, iznad sela Štava u opštini Kuršumlija.

Vodu piju sa potoka, rade u šumi

Kako je rekao, žive od toga što idu po drva u šumu i retko, gotovo nikad nemaju posete.

- Slučajno smo, dok smo planinarili, naleteli na njih. Ocu su ruke ko lopate od rada. Sa njim u šumu ide i ćerka, devojčica koja nema više od 15 godina, a koja nam je na prvi pogled, izdaleka, kada smo dolazili, ličila na dečaka. Od šoka u kakvim uslovima žive, zaboravili smo im imena - započeo je tada Marko razgovor.

Ono što ga je najviše uzrujalo, bila je njihova odeća, te i sam način života. Kako nam je rekao, za vodu zna da je imaju sa potoka, dok za struju nije siguran.

- Ovo mesto je udaljeno od Kuršumlije 45 kilometara, dok je Lukovska banja na desetak. Dakle, nisu preko sveta, neko može i mora da im pomogne. Znate, oni su nas dočekali kao rod rođeni, jako su nam se obradovali, vidi se da im nedostaje topli ljudski razgovor.. A onda sam video priglavke i čarape na drvenoj tarabi i stvorila mi se knedla u grlu. Odeća im je stara, makar to da im se obezbedi, pa posle dalje, da vidimo šta im je još potrebno...

Žive kao u srednjem veku

Danima nakon posete ovom zaseoku i poznanstva sa tročlanom porodicom koja živi u neadekvatnim uslovima razmišljao je o tome koliko smo kao društvo ponekad nezahvalni i nezadovoljni onime što imamo.

- Kad pomislite da vam je teško u životu, da ste nervozni jer vam ne radi internet, kada vas melju posao, obaveze, dažbine, setite se da bi neko dao sve na svetu za čist i udoban krevet, kocku čokolade i toplu reč... Ovi ljudi žive i preživljavaju kao u srednjem veku. Sami u šumi bez igde ičega, a nama koji sve imamo, sve smeta - rekao je Marko na kraju razgovora.