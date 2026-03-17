Pre izvesnog vremena, Ivanjica je bila poprište nesvakidašnjih događaja koji su punili novinske stupce. Sve je počelo kada je jedna lisica napravila potpuni kolaps upadom u staru trafostanicu, ostavivši deo građana bez električne energije. Međutim, pravi izazov za meštane i nadležne službe usledio je ubrzo nakon toga, kada su se na meti divljih životinja našla lokalna groblja.

Tadašnja situacija bila je više nego alarmantna, jer su jazavci, čiji se broj na ovoj teritoriji naglo povećao, počeli da prave ozbiljnu štetu na grobnim mestima. Nadležni iz komunalnog preduzeća prepričali su muke kroz koje su prolazili dok su pokušavali da zaštite večna počivališta sugrađana.

- Oni kopaju rupe, podzemne kanale do samih grobova. To se baš ponavlja. Došlo je do oštećenja, pa su u nekoliko navrata morali da deluju i naši radnici. Rupe su zatrpane i teren izravnat, ali to se stalno ponavlja, dođu preko noći i naprave haos - izjavili su tada za RINU u nadležnom komunalnom preduzeću.

Specifičnost terena, koji je ostao pust bez ljudi, sa mekanim i rastresitim tlom, bila je presudna za ovu najezdu.

- Bukvalno nas jazavci stavljaju na muke, i nas ali i građane kojima su tu sahranjeni najmiliji - istakli su tad.

U rešavanje problema morao je da se uključi i Zavod za zaštitu prirode, čiji su stručnjaci izašli na teren kako bi procenili štetu i dali smernice za dalje postupanje. Nebojša Luković iz JKP Ivanjica za Telegraf.rs ispričao je šta se desilo.

- Bili su jazavci, iskopali su sve što se moglo iskopati. Sada su se malo smirili, verujemo da čekaju mlade. Dolaziili su strčnjaci Zavoda za zaštitu prirode, oni smatraju da neće više dolaziti za sada. Daće nam smernice šta bi bilo da uradimo da toga ni u budućnosti ne bi dolazilo - objasnio je tada Luković.

Dok Ivanjičani muče muku sa jazavcima i lisicama, u drugim delovima neželjeni gosti su dosta česti.

Na planini Jadovnik ponovo je viđen medved za kog se, prema procenama stručnjaka i članova Udruženja građana Jadovnik, pretpostavlja da je reč o medvedu Bori, jednom od najkrupnijih primeraka mrkog medveda koji je ikada zabeležen na ovom području. On je prišao rezervoaru sa vodom, najpre se dobro napio, a zatim odlučio da uđe unutra i uživa kao u pravom spa centru.

Šume Tare kriju raznolike stanovnike, mnoge toliko retke da ih retko vidimo, a kada se pojave, prizor je prava poslastica.

U srcu ove čuvene srpske planine zabeležen je upravo takav trenutak. Na snimku, objavljenom na Instagram stranici Srbiju upoznaj, srndać uživa u snegu: zastane, pogleda pravo u kameru, a zatim mirno nastavi da žvaće, kao da pozira za fotografe prirode.

Na veliki problem naišao je i kangal Ajaz u domaćinstvu Kurtagića na Pešteru. Na imanje njegovih vlasnika upao je vuk, a hrabri pas suočio se oči u oči sa njim i pobedio.

- On je zaista naš heroj, član našeg domaćinstva. On se već oporavio, rane junačke zarastaju. Mogli smo da pročitamo različite i loše komentare, pa čak i da je vuk pogođen puškom. Moram reći da mi pušku niti imamo, niti smo videli šta se dogodilo te noći. Ujutru nas je zateklo krvoproliće kod tora i jasno nam je tad bilo da je naš Ajaz odbranio stado od vuka - rekao je domaćin Saladin Kurtagić o ovom događaju.

Ljudi zauzimaju prirodno stanište životinja, te su one primorane da se snalaze i da ulaze na naše "teritorije" i uzimaju ono što im je potrebno. To je lepo opisao upravo ovaj domaćin za Telegraf.rs.

- Kada lisice uđu i ukradu ponešto, ne ljutim se. Ja sam na njihovoj teritoriji, pa moram i da im vratim - zaključio je.