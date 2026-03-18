Slušaj vest

Sa svakom jačom kišom, vetrom ili snegom oni bi ostajali bez napajanja. Posebno teško bilo je tokom zimskih meseci, kada bi struja nestajala svaki čas.

- Gledalii smo u nebo i znali da ako dune malo jači vetar ili počne sneg, ostasmo bez struje. Baš je bilo teško, kvarili su nam se električni aparati po kući, nije bilo tople vode, kažu za RINU meštani.

- Na problem ovih ljudi, država nije ostala nema tako da je urađeno sve kako bi mukama konačno došao kraj. Konačno je završena izgradnja novog dalekovoda, a meštane je posetio i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

- Dobra vest je da smo pre dvadesetak dana završili dalekovod dug tri kilometra koji daje sigurnost svima u Markovici da mogu da imaju redovno snabdevanje električnom energijom. U prethodnom periodu bilo je dosta problema, dešavalo se da ljudi budu bez struje i po šest, sedam ili osam dana, rekao je Glišić za RINU.

1/3 Vidi galeriju Ministar Darko Glišić u dragačevskom selu Markovica Foto: RINA

On je naglasio da je takva situacija bila neprihvatljiva i da je rešavanje tog problema bilo prioritet.

- To je strašno i za mene neverovatan podatak, ali dobro je da smo uspeli da taj problem saniramo i da omogućimo ljudima da ovde imaju normalno snabdevanje strujom, dodao je ministar.

Ministar je najavio i ponovno otvaranje ambulante u ovom selu, koja godinama nije radila.

- Dobra vest je i da će uskoro početi da radi jedna ambulanta koja dugo godina nije radila. Mislim da je to veoma značajno, posebno imajući u vidu da ovde ima dosta dece, rekao je on.

Kako je dodao, razmatra se i mogućnost otvaranja izdvojenog odeljenja predškolske ustanove.

- Videćemo na koji način da rešimo pitanje jednog izdvojenog odeljenja predškolske ustanove. To bi značajno podiglo kvalitet života i olakšalo funkcionisanje svima koji žive u Markovici, naglasio je ministar.

Glišić je istakao da je Markovica u prethodnom periodu zaostajala za nekim drugim selima kada su u pitanju ulaganja, ali da će u narednom periodu dobiti više pažnje.

- Moram da budem do kraja iskren – možda su neka sela imala više prilike da reše određene probleme, a ovde se desilo da smo kaskali za nekim susednim mesnim zajednicama. Markovica zaslužuje više pažnje i imaće je, poručio je on.

Tokom razgovora sa meštanima, ministar je naglasio značaj neposrednog kontakta sa građanima.

- Kada razgovarate sa ljudima oči u oči i čujete njihova razmišljanja, tek tada možete da razumete kako običan čovek živi i kako možete da mu pomognete da mu život bude kvalitetniji i lakši, rekao je Glišić.

On je najavio da će uskoro ponovo obići Markovicu kako bi proverio realizaciju dogovorenih projekata.

- Markovica će da ide napred, tu nema nikakve dileme, baš kao i Lučani“, zaključio je ministar.