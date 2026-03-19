Promocija vojnog poziva u organizaciji kasarne ''Podnarednik Momčilo Gavrić'' u saradnji sa Gradom Loznica, održana je u sredu na šetalištu, ispred Vukovog doma kulture. Lozničani svih generacija mogli su videti savremena sredstva i opremu kojima raspolaže Vojska Srbije i od njenih pripadnika saznati sve što ih zanima.

U Vukovom domu kulture je za srednjoškolce završnih razreda priređena promocija vojnog poziva, a na šetalištu su deca, mladi i odrasli mogli da uđu u vojna vozila, uzmu oružje u ruke i saznaju kako ono funkcioniše. Prikazom naoružanja, vojne opreme, veština i sposobnosti pripadnika Vojske cilj je da se, kako je rečeno, izvrši afirmacija vojnog poziva. Na tehničko-taktičkom zboru viđeni su demonstracija borilačkih veština, savremena osmatračka sredstva, najnovije pešadijsko naoružanje naše vojske, savremene snajperske puške, odela i sredstva za miniranje i razminiranje, razne vrste dronova, kvad sa snajperskim parom opremljenim savremenim kamuflažnim odelom, vozilo hamer i oklopno-borbeno vozilo ''lazar-3''.

- Lozničani mogu da vide sredstva Prve brigade kopnene vojske, a događaji kao današnji imaju cilj da se vojska približi narodu. Građani mogu razgovarati sa njenim pripadnicima i videti vozila i sredstva sa kojima Vojska Srbije raspolaže i garantujeim sigurnost i bezbednost. Cilj je da jačamo međusobnu saradnju, poverenje i poštovanje, da mladima približimo vojni poziv, da i oni postanu deo našeg kolektiva i da im vojni poziv bude životni put. Vojska Srbije prima mlade, od 18 do 35 godina, koji mogu raditi, ili se školovati se kod nas. U Srednju stručnu vojnu školu i Vojnu gimnaziju se mogu upisati posle osnovnog, a mladi koji su završili srednje obrazovanje mogu upisati Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Tokom godine traje konkurs na teritoriji cele Srbije za prijem u profesionalnu vojnu službu, mogu se javiti svi od 18 do 35 godina koji su služili, ili nisu vojni rok, potrebne informacije mogu naći na sajtu, ili u kasarnama, a tu je i prijem u svojstvu podoficira iz građanstva. Benefiti vojnog poziva su da profesionalni vojnici mogu svakodnevno da se usavršavaju individualno i kolektivno, plata je redovna, mogu se doškolovati i slično – kazao je vodnik prve klase Ivan Đurđević.

Vojnici su strpljivo odgovarali na pitanja građana, pokazivali oružje, pomagali deci, ali odraslima da uđu u ''lazara 3'', ili hamer, a tehničko-taktički zbor posetila je i gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima.