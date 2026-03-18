U Kosjeriću je preminuo Branko Ostojić, u svom gradu, ali i šire poznat pod nadimkom Đica – dugogodišnji fotograf, satiričar, pesnik i neumorni hroničar jednog vremena.

- Branko nije bio samo majstor fotografije; bio je istinski „svetlopisac“ koji je decenijama objektivom zaustavljao protok vremena, pronalazeći iskru lepote i u najobičnijim prizorima. Njegov stvaralački duh nije poznavao granice – izražavao se kroz oštre satirične stihove, duboku poeziju i slikarsku četkicu, ostavljajući iza sebe baštinu koja će čuvati duh Kosjerića od zaborava, kažu za RINU njegovi prijatelji.

Starijim sugrađanima i kolegama ostaće upamćen i kao simbol otpora i nepokolebljivosti. Tokom teških devedesetih godina, Branko je bio na prvoj liniji borbe za slobodnu reč, pripremajući i štampajući „Reč SPO-a“ u gotovo ilegalnim uslovima. Uprkos tadašnjim progonima i privođenjima, njegov vedri duh i vera u slobodu nikada nisu slomljeni.

- Poslednje godine njegovog života obeležila je tiha bol umetnika koji se dostojanstveno nosio sa nerazumevanjem okoline, ostajući veran svom pozivu do samog kraja. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za medijsku i umetničku zajednicu, ali i za sve one koji su imali privilegiju da poznaju njegovu iskrenu prirodu, dodaju prijatelji.