Na ulazu u Prijepolje u toku su radovi na rekonstrukciji sportskih terena "Orsi" u naselju Šarampov, čija je ukupna vrednost oko 25 miliona dinara. Po završetku radova ovaj prostor dobiće nove sadržaje namenjene sportistima, rekreativcima i svim građanima.

Radovi su započeli na prostoru poznatih sportskih terena "Orsi", gde je planirano uređenje i izgradnja više sportskih i rekreativnih sadržaja, kako bi se stvorili bolji uslovi za bavljenje sportom i boravak na otvorenom.

- Svaki teren je posebno odvojen u zasebne celine. Na projektu je predviđen i prostor za vežbanje, odnosno teretana na otvorenom, a biće uređena i staza za šetnju oko čitavog kompleksa, kao i deo koji vodi prema Limu, rekao je Senaid Rovčanin.

Na ovom prostoru planirana je izgradnja više sportskih terena, kao i dodatni sadržaji namenjeni rekreaciji građana. Izvođači radova očekuju da će svi poslovi biti završeni u predviđenom roku, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

- Realno je da bi negde do polovine aprila sve trebalo da bude završeno i predato investitoru na korišćenje, ukoliko vremenski uslovi dozvole da radove privedemo kraju, dodao je Rovčanin.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić ističe da je reč o značajnom projektu koji će oplemeniti ovaj deo grada i omogućiti građanima kvalitetnije uslove za sport i rekreaciju.

- Ovo neće značiti samo za sportiste i rekreativce, već i za učenike Tehničke i Ekonomske škole, koji ovde u lepšim vremenskim uslovima imaju časove fizičkog vaspitanja. Zato će rekonstrukcija ovih terena imati višestruki značaj. Nadamo se da će radovi biti završeni pre kraja školske godine, do kada traje ugovor, kako bismo već tokom leta mogli da organizujemo radničke igre, a nadamo se da će se u godinama koje dolaze ovde ponovo održavati i čuvene MOSI igre, kazao je Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje.

Po završetku radova, ovaj prostor na ulazu u Prijepolje trebalo bi da postane novo mesto okupljanja sportista, rekreativaca i svih ljubitelja aktivnog života.