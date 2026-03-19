Žiri koji je radio u sastavu Nemanja Veljović (predsednik), Lena Volgin i Zoran Milisavljević dodelio je nagradu "Jovan Skerlić" za 2025 godinu poznatom kruševačkom i srpskom književniku Nebojši Lapčeviću za pesničku knjigu "Pastir i runolist" (Agora, Novi Sad).

Nebojša Lapčević (1966, Kruševac) savremeni je srpski književnik. Piše poeziju, prozu, kao i libreta za operu i dramske tekstove. Za svoje književno stvaralaštvo ovenčan je sa više značajnih priznanja, poput nagrada "Meša Selimović", "Slobodan Džunić", "Radoje Domanović", "Srboljub Mitić", "Đura Jakšić", "Pečat kneza Lazara" i dr. Predsednik je Književnog kluba "Bagdala" i urednik Legata Milića od Mačve (KCK) u Kruševcu.

Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Prema rečima recenzenta Slađane Ilić, u kontekstu drugih književnih ostvarenja Nebojše Lapčevića, ovom knjigom obznanjuje nam se kosmogonija Tromoravlja. Ono sadrži više manjih, komplementarnih, svetova. Njihovo mnoštvo, odlike i dobro osmišljen poredak i odnos, proizvode harmoniju. Stvaranje svakog od tih svetova „podseća na početak poezije“ („O uštapu, kosmogonija jaspisa“). Ta činjenica takođe potvrđuje složenu prirodu i poziciju pesnika, uopšte stvaraoca...

Uručenje nagrade obaviće se 26. maja, u Galeriji 73 na Banovom Brdu, u Beogradu.

Prošlogodišnji laureati ovog visokog priznanja bili su istaknuti srpski književnic Aleksandar Jerkov i Selimir Radulović.