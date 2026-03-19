Slušaj vest

Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije, Gradska uprava Kruševac i Školska uprava za Rasinski okrug realizuju ciklus predavanja o bezbednosti u saobraćaju za maturante kruševačkih srednjih škola.

- Ciklus predavanja za maturante kruševačkih srednjih škola je deo projekta čiji je cilj unapređenje bezbednosti mladih u saobraćaju, posebno onih koji već imaju vozačku dozvolu. Kruševačka gimnazija ima odličnu saradnju i sa Gradskim savetom za bezbednost saobraćaja u Kruševcu, a podizanje nivoa svesti učenika o značaju bezbednosti saobraćaja pridaje se velika pažnja - izjavio je direktor Aleksandar Mitrić.

Licencirani predavač, radnik Gradske uprave Požarevac i saradnik Agencije za bezbednost saobraćaja, Milan Mitić koji je pre 16 godina imao tešku saobraćajnu nezgodu, održao je predavanje maturantima kruševačke gimnazije. Mitić je ispričao svoju tragičnu priču o strašnoj saobraćajnoj nesreći koja ga je zadesila. Otvorio je dušu i podelio najintimnije trenutke svog života.

- Želja za dokazivanjem, tvrdoglavost i poriv za novim iskustvima, u kombinaciji sa alkoholom i ludom vožnjom, doveli su me do više spontanih sudara. Poslednji je bio koban po mene, pao sam sa motora i zadobio veoma teške telesne povrede, a najviše mi je stradala glava. Ja sam jedan u milion koji ovakav pad preživi. Imao sam ogromnu želju za životom, pa ne samo što sam se probudio iz višenedeljne kome, već i prohodao i oporavio se. Posledice nesreće me i danas prate, to se utkalo u svaku nit moga života i to će me pratiti do kraja života.

Milan Mitić je, veoma emotivno, zaključio:

- Ne sedajte za volan nakon konzumiranja alkohola.