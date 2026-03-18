Jedno nesvakidašnje "upozorenje" je osvanulo na izlogu jednog lokala u Novom Sadu, ali je ubrzo zasmejalo i prolaznike, ali i korisnike društvenih mreža. 

U izlogu jednog lokala, kao da je svesna pažnje koju privlači, smestila se mačka – mirna, dostojanstvena i potpuno nezainteresovana za ljude koji zastaju, pokazuju prstom i fotografišu ovaj nesvakidašnji prizor.

I dok bi mnogi pomislili da je upravo ona razlog okupljanja, istina je da se prava "zvezda" nalazi tik pored nje. Na staklu izloga zalepljen je natpis koji je u rekordnom roku postao hit i izazvao lavinu reakcija.

Mačka napada pse. SUROVO!!! - stoji u "upozorenju", pored same zvezde ove prodavnice. 

Jedna mačka, jedan natpis i prolaznici spremni da zastanu i nasmeju se – sasvim dovoljno da se običan dan pretvori u priču koja se prepričava.

