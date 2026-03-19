PRITISAK I SRČANI PROBLEMI NAJVIŠE MUČILI KRAGUJEVČANE: Ekipe hitne pomoći obavile 43 terena
Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 43 terena (24 tokom dana i 19 tokom noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 47 pregleda odraslih osoba (tokom dana 23, tokom noći 24 pregleda) i 20 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji.
Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, sa povredama, sa stomačnim problemima i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa povredama, sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
