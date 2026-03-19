U okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta, na deonici Požega – Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u nedelju 22. 03. 2026. u periodu od osam sati ujutru do ponedeljka 23. 03. 2026, u šest sati, vršiće se potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje - Prilike u mestu Dobrače - Prilike.

- Deonica na kojoj se izvode radovi je od mosta na Panjici do firme Milutinović DOO u dužini od 850 metara. Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje - Guča - Kotraža - Ivanjica - Prilike za oba smera kretanja, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.

Izvođač radova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Ne propustiteDruštvoRumun pitao Srbe šta misle o njima, a odgovor ga iznenadio: "Bio sam, reći ću iskreno kakvi su"
Temišvar Srbija Rumunija
DruštvoŠta da radite ako se omrsite tokom posta? Otac Ljuba rešio dilemu: Ovo bi svi trebalo da znaju
posna hrana, otac Ljubomir Ranković
DruštvoPreti nam pakao zbog novih pravila ulaska u EU: Sve kreće na Veliki petak! Jedna stvar vas može spasiti gužve
Granični prelaz Gradiška
DruštvoPanika pred malu maturu! 64.000 osmaka radi testove za manje od 10 dana - Evo šta ih čeka i gde najviše greše
Osmaci na polaganju male mature