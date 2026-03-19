Putnički brod iz Beča, koji je otvorio turističku sezonu plovidbe na Dunavu, pristigao je danas na novosadsku obalu reke.

Putnici će tokom boravka u Srbiji, osim Novog Sada, obići i Beograd i Golubac, a, za vreme jednodvnevnog boravka u Novom Sadu upoznaće se sa onim što grad čini prepoznatljivim. 

Domaćinski doček za strane turiste

Prvi od 400 kruzera ove sezone uplovio u Novi Sad

Brod Ametist, sa oko 150 putnika, pretežno iz zemalja nemačkog govornog područja, pristigao je u Novi Sad i sa sobom doneo nove priče i energiju.

Brod je na sedmodnevnom kružnom putovanju iz Beča, a u Novom Sadu putnike su sačekali zvuci tambure, kulturno-umetnički program i tradicionalni ukusi. Domaćini ističu da takav doček gostima pruža iskustvo koje se ne zaboravlja.

Za vreme jednodnevne posete Novom Sadu prvi gosti koji su stigli upoznaće se sa atmosferom i arhitekturom grada, spojem Dunava i Petrovaradinske tvrđave, i sa kulturno-istorijskim nasleđem ovog kraja.

