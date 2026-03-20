Zbog toga radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, u petak 20. marta bez struje će biti tri ulice u Leskovcu, šest sela i dve ulice u Slavujevcu.

Od 9 do 12 časova bez struje će biti stanovnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Pustorečka, Prvomajska od broja 2 do broja 10 (parna strana) i Đure Salaja broj 1;

Od 10 do 12 časova bez struje će biti meštani na sledećim lokacijama: Ančiki, Bratmilovce, Nomanica, Zloćudovo, Badince i deo Mrštana;

Od 10 do 14 časova bez struje će biti meštani u Slavujevcu na sledećim lokacijama: Vuka Karadžića i Kneza Miloša.

“Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom”, saopštili su iz EPS-a.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Kurir.rs/Jugmedia

