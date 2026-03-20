AKO ODBORNICI ODOBRE OD 1. APRILA: U Loznici poskupljuju voda i iznošenje smeća
Ukoliko odbornici prihvate predloge javnih preduzeća Lozničani će od 1. aprila skuplje plaćati vodu i kanalizaciju, kao i uslugu iznošenja smeća. O tome će odlučivati na sednici Skupštine grada zakazanoj za naredni četvrtak.
JP ''Vodovod i kanalizacija'' zatražilo je, a Gradsko veće prihvatilo, za domaćinstva povećanje cena vode i kanalizacije za 15 odsto. Tako bi umesto dosadašnjih 73,44 kubik vode bio 84,15 dinara, a kanalizacija bi sa 36,34 otišla na 42,07 dinara, obe cene su bez PDV. Kako je u zahtevu obrazloženo poskupljenje je traženo zbog povećanja troškova struje, goriva, repromaterijala i svih usluga održavanja vodosistema. Za pravna lica i poduzetnike ostaju iste cene, voda je 129,91, a kanalizacija 64,95 dinara. Uvećane cene za uslugu iznošenja i deponovanje smeća zatražilo je i KJP ''Naš dom'', za fizička lica 30, a pravna 15 odsto, a važila bi od prvog aprila. Umesto 10,88, građani će plaćati 14,14 dinara po metru kvadratnom, za otvoreni poslovni prostor cena sa 5,19 ide na 5,97, zatvoreni sa 23,07 na 26,52 dok je iznošenje smeća za zanatske i druge radnje predviđeno da umesto 21,48 košta 24,70 dinara po metru kvadratnom, a u sve cene uračunat je PDV. Ukupna površina obuvaćena uslugom je 16,3 miliona kvadratnih metara od čega za domaćinstva malo više od milion.
Preduzeće poskupljenje obrazlože željom da ublaži gubitak u obavljanju osnovne delatnosti, iznošenje i deponovanje smeća.
Inače, loznički ''Vodovod'' ima oko 850 kilometara mreže, pokriva oko 80 odsto teritorije Grada Loznice i oko 90 odsto stanovništva u tri visinske zone. Prethodni put voda je poskupela prvog avgusta 2024. za petnaest odsto, dok je KJP ''Naš dom'' prethodnu korekciju cena uradio prvog avgusta prošle godine, za domaćinstva 30, a pravna lica sedam odsto. Ovo je peta godina uzastopno da se radi korekcija cene usluge iznošenja cmeća. Ona je zbog politike nepodizanja cena komunalnih usluga bila ista od 2014, 4,80 dinara po metru kvadratnom, sve do 2022. godine od kada su krenula poskupljenja.