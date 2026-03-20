JP ''Vodovod i kanalizacija'' zatražilo je, a Gradsko veće prihvatilo, za domaćinstva povećanje cena vode i kanalizacije za 15 odsto. Tako bi umesto dosadašnjih 73,44 kubik vode bio 84,15 dinara, a kanalizacija bi sa 36,34 otišla na 42,07 dinara, obe cene su bez PDV. Kako je u zahtevu obrazloženo poskupljenje je traženo zbog povećanja troškova struje, goriva, repromaterijala i svih usluga održavanja vodosistema. Za pravna lica i poduzetnike ostaju iste cene, voda je 129,91, a kanalizacija 64,95 dinara. Uvećane cene za uslugu iznošenja i deponovanje smeća zatražilo je i KJP ''Naš dom'', za fizička lica 30, a pravna 15 odsto, a važila bi od prvog aprila. Umesto 10,88, građani će plaćati 14,14 dinara po metru kvadratnom, za otvoreni poslovni prostor cena sa 5,19 ide na 5,97, zatvoreni sa 23,07 na 26,52 dok je iznošenje smeća za zanatske i druge radnje predviđeno da umesto 21,48 košta 24,70 dinara po metru kvadratnom, a u sve cene uračunat je PDV. Ukupna površina obuvaćena uslugom je 16,3 miliona kvadratnih metara od čega za domaćinstva malo više od milion.