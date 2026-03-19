Zahvaljujući podršci države, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine Osnovna škola ''Kralj Aleksandar I Karađorđević'' u Jadranskoj Lešnici dobiće kvalitetnije i ekološki čistije grejanje. Loznica je konkurisala za rekonstrukciju školske kotlarnice, a danas je u Palati Srbije ugovor za realizaciju projekta sa ministarkom Sarom Pavkov u ime Grada potpisala gradonačelnica Dragana Lukić, čime je ozvaničen početak realizacije ove investicije, saopšteno je iz gradske uprave.

Projekat, kako se navodi, podrazumeva zamenu dotrajalog sistema grejanja na ugalj savremenim kotlovima na biomasu, čime će se smanjiti zagađenje vazduha i unaprediti energetska efikasnost objekta. Time će biti obezbeđeni kvalitetniji uslovi boravka i rada za 302 učenika i 46 zaposlenih u ovoj seoskoj školi. Ukupna vrednost projekta iznosi 32,2 miliona dinara, od čega resorno ministarstvo obezbeđuje 25,7 miliona, a ostatak lokalna samouprava. Realizacija je planirana u roku od šest meseci.