Tokom večernjih sati u čačanskom naselju Ljubić, došlo je do ogromnog požara kada se, prema prvim nezvaničnim informacijama, zapalila stolarska radionica.

- Plamen je ogroman, guta sve ispred sebe. U sklopu radionice je i kuća, vatra se i do nje proširila, kaže jedan od očevidaca.

požar Čačak
Foto: RINA

Na lice mesta stigla su dva vatrogasna vozila, sa ekipom od pet vatrogasaca-spasilaca koji su pristupili akciji gašenja požara.

Za sada nije poznato da li u ovom požaru ima povređenih lica.

Kurir.rs/RINA

