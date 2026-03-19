VELIKI POŽAR KOD ČAČKA! U Ljubiću se zapalila stolarska radionica, vatra zahvatila i kuću (FOTO)
Tokom večernjih sati u čačanskom naselju Ljubić, došlo je do ogromnog požara kada se, prema prvim nezvaničnim informacijama, zapalila stolarska radionica.
- Plamen je ogroman, guta sve ispred sebe. U sklopu radionice je i kuća, vatra se i do nje proširila, kaže jedan od očevidaca.
Na lice mesta stigla su dva vatrogasna vozila, sa ekipom od pet vatrogasaca-spasilaca koji su pristupili akciji gašenja požara.
Za sada nije poznato da li u ovom požaru ima povređenih lica.
