Realizacija projekta ''Izgradnja vodonepropusnih septičkih jama radi sprečavanja zagađenja rečice Žeravije u zaštićenom području Kulturni predeo Tršić-Tronoša'' započeta je početkom marta u Tršiću, saopšteno je iz lozničkog Centra za kulturu ''Vuk Karadžić''.

Podsticajna sredstva za realizaciju projekta Grad Loznica obe

zbedio je, kako je navedeno, učešćem na javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine, u okviru kojeg su projekte predlagale jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijama se nalaze zaštićena područja, proglašena aktom Vlade Srbije. Projekat Grada Loznice odnosi se na izgradnju dve vodonepropusne septičke jame na dve katastarske parcele u Tršiću koje će omogućiti sprečavanje ispuštanja otpadnih voda u Žeraviju čime se direktno štiti biljni i životinjski svet, a ovde ima mnogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, ali i celokupan ambijent zaštićenog područja, kojim upravlja Centar za kulturu.

Ovom investicijom obezbediće se bolja sanitarna infrastruktura Tršića, čime se osiguravaju bolji higijenski uslovi kako za lokalno stanovništvo, tako i za brojne posetioce koji obilaze rodno mesto reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića, ističe ova ustanova. Po završetku svih radova teren će biti zatravljen, odnosno vraćen u prvobitno stanje, i urađene jame biće neprimetne.