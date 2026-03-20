Na prvi dan proleća, sneg veje na višim planinama zapadne Srbije, sa pokrivačem od 40 cm. Pogledajte zimske prizore i prognozu za naredne dane.
Srbija
SNEG VEJE U OVOM DELU SRBIJE NA PRVI DAN PROLEĆA! Prizori kao iz bajke, visina pokrivača oko 40 centimetara! Evo gde se očekuje narednih dana (VIDEO)
Vreme širom Srbije je promenljivo oblačno i prohladno, ali uglavnom uz temperature prosečne za ovo doba godine.
U toku dana na višim planinama zapadne Srbije padao je sneg.
Sneg je vejao na Tari, a snežna granica nalazila se na oko 1.000 metara nadmorske visine.
Na višim delovima Tare temperatura je bila -2°C, a visina snežnog pokrivača je oko 40 cm.
Kako se može videti na društvenim mrežama, sneg je učinio da su prizori kao usred zime i da je sve zavejano snegom.
Sneg će povremeno i narednih dana padati na višim planinama zapadne i jugozapadne Srbije, uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine, ali bez značajnijih padavina.
Kurir.rs/Telegraf
