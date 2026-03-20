Vreme širom Srbije je promenljivo oblačno i prohladno, ali uglavnom uz temperature prosečne za ovo doba godine.

U toku dana na višim planinama zapadne Srbije padao je sneg.

Sneg je vejao na Tari, a snežna granica nalazila se na oko 1.000 metara nadmorske visine.

Na višim delovima Tare temperatura je bila -2°C, a visina snežnog pokrivača je oko 40 cm.

Kako se može videti na društvenim mrežama, sneg je učinio da su prizori kao usred zime i da je sve zavejano snegom.

Sneg će povremeno i narednih dana padati na višim planinama zapadne i jugozapadne Srbije, uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine, ali bez značajnijih padavina.