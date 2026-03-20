BANJA KOVILJAČA - Radni sastanak komandanata vatrogasno-spasilačkih brigada i bataljona sa teritorije Republike Srbije, posvećen unapređenju sistema zaštite i spasavanja, kao i jačanju koordinacije u reagovanju u vanrednim situacijama, održan je danas (20.3.) u Banji Koviljači.

Razmatrane su aktuelne teme od značaja za funkcionisanje vatrogasno-spasilačkih jedinica, uključujući unapređenje tehničke opremljenosti, obuku pripadnika jedinica, kao i razmenu iskustava u reagovanju u složenim intervencijama, saopšteno je večeras iz gradske uprave. Poseban akcenat stavljen je, ističe se, na prevenciju rizika i brzu i efikasnu koordinaciju svih nadležnih službi u cilju zaštite života i imovine građana. Ovakvi susreti su, kako se ističe, od izuzetnog značaja za jačanje saradnje između jedinica širom Srbije, kao i za unapređenje ukupnog sistema bezbednosti. Kontinuirano ulaganje u ljudske resurse i opremu ključni su preduslov za uspešno delovanje u vanrednim situacijama, saglasili su se učesnici skupa.

Sastanku su prisustvovali Luka Čaušić, pomoćnik ministra MUP-a i načelnik Sektora za vanredne situacije (SVS), Nedeljko Gagić, načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, Ivan Spajić, načelnik odeljenja za vanredne situacije MUP Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu, Ana Možgon Kuneski, pomoćnica načelnika SVS, Branko Jasnić, načelnik uprave za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom, kao i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice, stoji u saopštenju.

