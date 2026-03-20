Razmatrane su aktuelne teme od značaja za funkcionisanje vatrogasno-spasilačkih jedinica, uključujući unapređenje tehničke opremljenosti, obuku pripadnika jedinica, kao i razmenu iskustava u reagovanju u složenim intervencijama, saopšteno je večeras iz gradske uprave. Poseban akcenat stavljen je, ističe se, na prevenciju rizika i brzu i efikasnu koordinaciju svih nadležnih službi u cilju zaštite života i imovine građana. Ovakvi susreti su, kako se ističe, od izuzetnog značaja za jačanje saradnje između jedinica širom Srbije, kao i za unapređenje ukupnog sistema bezbednosti. Kontinuirano ulaganje u ljudske resurse i opremu ključni su preduslov za uspešno delovanje u vanrednim situacijama, saglasili su se učesnici skupa.