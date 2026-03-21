U okviru izvođenja preostalihradova na pojačanom održavanju državnog puta, na deonici Požega – Ivanjica, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u nedelju 22. 03. 2026. u periodu od osam sati ujutru do ponedeljka 23. 03. 2026, u šest sati, vršiće se potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje - Prilike u mestu Dobrače - Prilike.

- Deonica na kojoj se izvode radovi je od mosta na Panjici do firme Milutinović DOO u dužini od 850 metara. Preusmerenje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje - Guča - Kotraža - Ivanjica - Prilike za oba smera kretanja - saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.

Izvođač radova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kurir.rs/RINA

