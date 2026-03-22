JAČANJE EVROPSKE SARADNJE U KULTURI SA AKCENTOM NA DOPRINOS ŽENA Opština Trstenik predstavljala Srbiju u međunarodnom EU projektu (FOTO)
Opština Trstenik imala je čast da predstavlja Republiku Srbiju i svoju lokalnu zajednicu među partnerima iz više evropskih zemalja u okviru međunarodnog EU projekta "Bridging HERitage", realizovanog kroz program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).
Kao vodeći partner, ovog puta domaćin projekta bila je opština Heerlen u Holandiji. Cilj projekta je jačanje evropske saradnje kroz promociju kulturne baštine, ravnopravnosti i zajedničkih evropskih vrednosti, sa posebnim fokusom na doprinos žena razvoju evropskog kulturnog identiteta.
Pomoćnik predsednice opštine Vladimir Dačić i načelnica Opštinske uprave Ana Rajčić, kroz koordinaciju aktivnosti, dali su značajan doprinos uspešnoj realizaciji projekta.
