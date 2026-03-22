ZA SVAKU POHVALU, NAJBOLJI MEĐU NAJBOLJIMA! Zrenjaninac Dušan Antić osvojio prvu nagradu na prestižnom Medijana festivalu! (FOTO)
Mladi Zrenjaninac Dušan Antić osvojio je prvu nagradu na Medijana festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, jednoj od značajnijih manifestacija posvećenih književnosti i umetničkom izražavanju najmlađih u Srbiji.
Kako su preneli iz porodice Antić, festival je održan u četvrtak i petak u Nišu, dok je svečana dodela nagrada na literarnom i likovnom konkursu upriličena poslednjeg dana manifestacije. Festival je okupio veliki broj autora, pesnika i mladih stvaralaca iz različitih krajeva zemlje, što Dušanov uspeh čini još značajnijim.
Festival sa gotovo dve decenije tradicije
Medijana festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu već godinama okuplja učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, pisce i kulturne radnike, sa ciljem da podstakne:
- razvoj kreativnog izražavanja kod dece,
- interesovanje za književnost,
- likovno stvaralaštvo mladih autora,
- susrete sa piscima i umetnicima,
- afirmaciju talenata iz cele Srbije.
Ovogodišnje, 17. izdanje festivala, održano je 19. i 20. marta 2026. godine, a na konkurs je pristiglo čak 375 literarnih i likovnih radova iz 34 mesta, što potvrđuje njegov regionalni značaj i ugled među manifestacijama posvećenim dečjem stvaralaštvu.
Posebno priznanje festivala – Povelja NAISA – ove godine pripala je književnici Gordani Maletić, čija su dela bila inspiracija tematskog okvira konkursa za mlade autore.
Ponos za Zrenjanin
Uspeh Dušana Antića predstavlja veliko priznanje ne samo za njega i njegovu porodicu, već i za Zrenjanin, koji iz godine u godinu potvrđuje da ima talentovane mlade stvaraoce spremne da se istaknu na republičkim manifestacijama.
Ovakva priznanja potvrđuju koliko je važno negovati ljubav prema pisanju i umetnosti od najranijeg uzrasta – jer upravo iz takvih početaka nastaju budući autori koji oblikuju kulturni prostor naše zajednice.
Kurir.rs/Volim Zrenjanin