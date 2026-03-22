Mladi Zrenjaninac Dušan Antić osvojio je prvu nagradu na Medijana festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, jednoj od značajnijih manifestacija posvećenih književnosti i umetničkom izražavanju najmlađih u Srbiji.

Kako su preneli iz porodice Antić, festival je održan u četvrtak i petak u Nišu, dok je svečana dodela nagrada na literarnom i likovnom konkursu upriličena poslednjeg dana manifestacije. Festival je okupio veliki broj autora, pesnika i mladih stvaralaca iz različitih krajeva zemlje, što Dušanov uspeh čini još značajnijim.

Festival sa gotovo dve decenije tradicije

Medijana festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu već godinama okuplja učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike, pisce i kulturne radnike, sa ciljem da podstakne:

razvoj kreativnog izražavanja kod dece,

interesovanje za književnost,

likovno stvaralaštvo mladih autora,

susrete sa piscima i umetnicima,

afirmaciju talenata iz cele Srbije.

Ovogodišnje, 17. izdanje festivala, održano je 19. i 20. marta 2026. godine, a na konkurs je pristiglo čak 375 literarnih i likovnih radova iz 34 mesta, što potvrđuje njegov regionalni značaj i ugled među manifestacijama posvećenim dečjem stvaralaštvu.

Posebno priznanje festivala – Povelja NAISA – ove godine pripala je književnici Gordani Maletić, čija su dela bila inspiracija tematskog okvira konkursa za mlade autore.

Ponos za Zrenjanin

Uspeh Dušana Antića predstavlja veliko priznanje ne samo za njega i njegovu porodicu, već i za Zrenjanin, koji iz godine u godinu potvrđuje da ima talentovane mlade stvaraoce spremne da se istaknu na republičkim manifestacijama.