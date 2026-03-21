Da talenat i rad ne prolaze nezapaženo, još jednom su pokazala deca iz Srema, koja su na nacionalnom likovno-literarnom konkursu ostvarila zapažen uspeh i osvojila tri nagrade i priznanja u konkurenciji od čak 418 radova iz cele Srbije.

Konkurs je raspisao Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", a bio je posvećen temama od izuzetnog značaja – pravilnoj ishrani, značaju dojenja i očuvanju zdravlja usta i zuba. U realizaciji je učestvovao i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, koji već godinama sarađuje sa obrazovnim ustanovama u Sremskom okrugu.

Poseban uspeh ostvarile su učenice iz Nove Pazove, koje su na konkursu organizovanom povodom Svetske nedelje dojenja, pod sloganom "Pravo na hranu da ima svako – pokaži kako", osvojile treće mesto u kategoriji najmlađih osnovaca. Staša Božović i Una Praštalo, učenice nižih razreda Osnovne škole "Rastko Nemanjić-Sveti Sava", svojim radovima su se izdvojile među velikim brojem pristiglih radova.

Da talenat ne poznaje godine, pokazali su i najmlađi učesnici iz Iriga. Na konkursu posvećenom zdravlju zuba, pod sloganom "Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom", pohvalu su dobila deca iz Predškolske ustanove "Dečija radost", objekat "Čarolija", čime je uspeh Srema dodatno potvrđen.

Veliki odziv iz cele Srbije govori o značaju ovog konkursa. Pristiglo je više stotina radova iz predškolskih ustanova, osnovnih škola i ustanova javnog zdravlja, a stručni žiri sastavljen od lekara, biologa, psihologa i umetnika imao je zadatak da među njima odabere najbolje.

Iako konkurs nije imao isključivo takmičarski karakter, najuspešniji radovi su nagrađeni, a biće korišćeni i u edukativne svrhe, čime njihov značaj prevazilazi same nagrade.

Ovakvi rezultati potvrđuju da deca iz Srema ne samo da učestvuju u važnim nacionalnim projektima, već i postižu zapažene uspehe. Ujedno, ovakve aktivnosti podsećaju da se zdrave navike i svest o značaju zdravlja razvijaju od najranijeg uzrasta.