Dok mnogi još razmišljaju gde će za praznik rada, u ovom gradu dileme nema. Prvi maj u Sremskoj Mitrovici već godinama ima svoju prepoznatljivu adresu – gradski hipodrom, gde se održava veliki moto susret koji okuplja ljubitelje dvotočkaša, muzike i druženja.

U organizaciji Moto kluba "Srem", ove godine biće održan 29. moto susret, od 1. do 3. maja, uz program koji svake godine privlači sve veći broj posetilaca iz Srbije i regiona. Ovaj događaj važi za jedan od prvih velikih moto susreta u Srbiji u 2026. godini, čime praktično otvara sezonu moto okupljanja.

Već od petka, kada se otvara kamp, očekuje se dolazak velikog broja učesnika, a tokom vikenda Sremsku Mitrovicu posećuju bajkeri iz brojnih gradova Srbije, ali i iz inostranstva, što ovaj događaj svrstava među najposećenije u regionu.

Subota donosi najviše uzbuđenja. Nakon jutarnjeg izleta i zajedničkog ručka, pažnja se seli na ulice grada, gde se održava tradicionalni defile motociklista kroz Sremsku Mitrovicu, jedan od najatraktivnijih trenutaka manifestacije, koji svake godine privlači veliki broj građana.

Popodnevni sati rezervisani su za trku ubrzanja, dok se veče ponovo završava uz muziku, koncerte i druženje na hipodromu.

Ono što ovaj događaj izdvaja jeste činjenica da odavno nije namenjen samo bajkerima. Moto susret u Sremskoj Mitrovici prerastao je u manifestaciju koja okuplja i porodice, prijatelje i sve one koji žele dobar provod u opuštenoj atmosferi.

Interesovanje za ovaj događaj raste iz godine u godinu, pa se očekuje da će i ovog maja hipodrom biti jedno od najposećenijih mesta u gradu. Upravo zbog toga, za mnoge Mitrovčane izbor je već napravljen – Prvi maj u Mitrovici znači muziku, motore i druženje koje traje ceo vikend.