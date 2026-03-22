Slušaj vest

Odbornici Skupštine opštine Inđija usvojili su odluku koja bi mogla značajno da unapredi svakodnevni život građana javni prevoz postaće potpuno besplatan za sve stanovnike opštine.

Besplatan prevoz od aprila 2026.

Ključna novina jeste uvođenje besplatnog javnog prevoza, što predstavlja veliki iskorak u odnosu na dosadašnji sistem koji je godinama bio predmet kritika građana, posebno onih iz prigradskih naselja. Novi model počinje da se primenjuje od aprila 2026. godine i obuhvatiće sve linije na teritoriji opštine.

Ova odluka svrstava Inđiju među retke lokalne samouprave u regionu koje su se opredelile za potpuno subvencionisan prevoz, sa ciljem smanjenja troškova života, bolje povezanosti naselja i podsticanja korišćenja javnog transporta.

Javno-privatno partnerstvo

Osnova novog sistema je ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa saobraćajnim preduzećem Saobraćajno preduzeće Strela iz Obrenovca, koje je izabrano na sprovedenom tenderu.

Prema ugovoru, prevoz će se obavljati modernijim vozilima uz unapređenu organizaciju linija. Planirano je da opštinu opslužuje ukupno 12 vozila deset autobusa i dva minibusa što je procenjeno kao optimalan kapacitet za potrebe stanovništva.

Pored toga, novi sistem podrazumeva:

-veću učestalost polazaka, preciznije poštovanje reda vožnje,bolju pokrivenost prigradskih naselja,strožu kontrolu kvaliteta usluge.

Sve za građane

Javni prevoz za građane



Gašić: „Rešavamo problem star više od decenije“

Predsednik opštine Marko Gašić istakao je da je unapređenje javnog prevoza bio jedan od ključnih prioriteta njegove administracije.

„Danas rešavamo pitanje gradskog prevoza, što je bolna tema više od deset godina za naše sugrađane, naročito za one koji žive u prigradskim mestima. Saradnja sa ‘Strelom’ omogućiće nam da u kratkom roku obezbedimo kvalitetniji i pouzdaniji prevoz“, poručio je Gašić.

Ugovor na deset godina uz strogu kontrolu

Ugovor o partnerstvu zaključen je na period od deset godina, ali uz jasno definisane mehanizme kontrole i mogućnost raskida u slučaju neispunjavanja obaveza. Time je, kako navode iz opštine, obezbeđen dodatni nivo zaštite interesa građana.

Korak ka modernoj opštini

Uvođenjem besplatnog prevoza, Inđija pravi značajan korak ka modernijem i socijalno odgovornijem modelu upravljanja. Očekuje se da će ova mera ne samo rasteretiti kućne budžete, već i doprineti smanjenju saobraćajnih gužvi i zagađenja, kao i boljoj mobilnosti svih kategorija stanovništva.

Ako se sistem pokaže uspešnim, Inđija bi mogla postati primer dobre prakse i drugim opštinama u Srbiji.