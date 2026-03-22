Srbija
AMSS UPUTIO UPOZORENJE VOZAČIMA Evo šta nas očekuje na putevima tokom večeri, POSEBNO U OVIM PREDELIMA
Slušaj vest
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da je uveče i tokom noći, moguć slab mraz što može uticati da kolovozi budu klizavi, posebno na mostovima.
AMSS je u saopštenju upozorio vozače da je to moguće i na deonicama u višim predelima.
Dodaje se da na putevima kroz Srbiju vozače očekuje nesmetano odvijanje saobraćaja, a da na graničnim prelazima vozila prolaze bez zadržavanja.
Reaguj
Komentariši