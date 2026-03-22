Da priroda može biti i te kako nepredvidiva i da su svuda oko nas posebni znaci najbolje dokazuje i jezero smešteno na samo jedan kilometar od centra Kragujevca. Za ovaj srpski grad često se kaže da je srce Šumadije, a upravo u njemu smestilo se nesvkidašnje jezero ni manje, ni više već upravo u obliku srca.

- Akumulacija je nastala na prostoru bivše ciglane, sedamdesetih godina prošlog veka. Nastalo je od nekoliko manjih bara, koje su vremenom rasle, sve dok se nisu spojile u ovo što vidimo danas. Jezero ima površinu od oko 3,5 hektara, a prosečna dubina iznosi jedan metar. Ukoliko se snimi iz dronom i pogleda iz ptičije perspektive kasno se vidi da je jezero u obliku srca, što je samo po sebi raritet u našem gradu, ali i u našoj zemlji - kazali su za RINU, u turističkoj organizaciji ovog grada.

Neobično srcoliko jezero nazvano je Bubanj, po čijem imenu nosi ceo jedan deo grada. Ovo je jezero jedno o tri, koja se nalaze na teritoriji ovog grada nastalo prirodnom putem i napaja se sa izvora Bubanj i padavinama. Osim za posetioce koji često prave predah na ovom mestu, jezero je veoma popularno među ribolovcima, a najčešći se mogu upecati primerci štuke, bodorka, šarana, karaša i amura. Osim riba, jezero krasi i veliki broj različitih vrsta ptica.

- Leva strana obale je uređena, sa plažom u dužini oko 800 metara, šetalištem, klupama, stolovima, terenima za odbojku. Nedaleko od plaže se nalaze i različiti ugostiteljski objekti, koji upotpunjuju turističku ponudu - ističu u ovoj organizaciji.

Pored jezera Bubanj, na turstičkoj mapi Kragujevca, nalazi se jezero Šumarice, koje je smešteno na tri kilometra od centra grada, unutar kompleksa Spomen-parka "Kragujevački oktobar", ali i Grošničko jezero ko je sagrađeno pred Drugi svetski rat za potrebe vodosnabevanja Kragujevca.