Slušaj vest

Centar za negovanje tradicije, u saradnji sa Osnovnom školom "Đeneral Marko Đ. Katanić" iz Bresnice i etnomuzikologom Jovanom Vučković, nastavlja realizaciju radionice sviranja na fruli, sa ciljem očuvanja i promocije ovog tradicionalnog instrumenta.

Polaznici "Školice frule" iz Bresnice ulaze u treći mesec obuke, tokom kojeg će dodatno usavršavati stečena znanja i veštine.

Iako je sviranje na fruli zaštićeno kao nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, stručnjaci upozoravaju da je jedan od ključnih izazova opadanje broja onih koji neguju ovu praksu.

Kao vid podsticaja i nagrade za najvrednije učenike, u narednom periodu biće organizovana vršnjačka radionica, u okviru koje će sadašnji polaznici prenositi osnovne tehnike sviranja svojim vršnjacima u drugim školama.

Na taj način, osim promocije tradicionalnog umeća, projekat ima za cilj i jačanje drugarstva među učenicima.

Kurir.rs/Rina

