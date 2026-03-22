Grad Loznica želi da uspostavi saradnju sa češkim gradom Karlove Vari, a o tome će se odlučivati na sednici Skupštine grada u četvrtak. Namera je da se potpiše sportazum o konkretisanju saradnje u turizmu, banjskom i zdravstvenom turizmu, kulturi, sportu, ekonomskoj saradnji kao i u drugim oblastima od značaja za razvoj lokalne zajednice.

Ukoliko odbornici daju zeleno svetlo predlogu koji je prihvatilo Gradsko veće gradonačelnik Loznice biće ovlašćen da posle dobijene saglasnosti Vlade Srbije, u ime Loznice zaključi sporazum sa predstavnikom Karlovih Vari. Kako je obrazloženo u predlogu, Loznica i češki grad iskazali su spremnost i interes za uspostavljanje međusobne saradnje zasnovane na principima partnerstva, međusobnih uvažavanja i razmene iskustava u oblastima od značaja za razvoj lokalnih zajednica. Saradnja dva grada ima za cilj unapređenje turističkih, kulturnih, sportskih, ekonomskih i drugih oblasti saradnje, razmenu znanja i dobrih praksi od značaja za građane i razvoj. oba grada Posebnim memorandumom bliže će biti uređeni odnosi saradnje Banje Koviljače sa banjom Karlovi Vari. Uspostavljanje saradnje, navodi se, doprinelo bi jačanju međunarodnih odnosa na lokalnom nivou, promociji turističkih i kulturnih potencijala oba grada, kao i stvaranju novih mogućnosti za saradnju u okviru evropskih i međunarodnih programa i inicijativa.