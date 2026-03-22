OTVOREN LEGAT MILANA ŠLJIVIĆA, VELIKANA ŽUPE: Velika svečanost u Muzeju vinarstva i vinogradarstva u Aleksandrovcu
U Muzeju vinarstva i vinogradarstva danas je svečano otvoren legat Milana Šljivića, dugogodišnjeg predsednika Skupštine opštine Aleksandrovac, velikog neimara koji je ostavio dubok trag u političkom, privrednom, kulturnom i društvenom životu Župe.
Legat Milana Šljivića predstavlja zbirku ličnih predmeta, dokumenata i fotografija koji svedoče o životu i radu ovog velikana Župe i vremena u kojem je stvarao i delovao.
O značaju legata i doprinosu koji je Milan Šljivić dao razvoju opštine Aleksandrovac, govorili su direktor Muzeja Đorđe Živadinović, predsednica Opštine Jelena Paunović, dugogodišnji saradnik i direktor „Vino Župe“ Toma Stanić, kao i sestričina pokojnog Šljivića, gđa Vitka Vujnović, koja je podelila lična sećanja na svog ujaka.
Koliko je dugogodišnji predsednik SO Aleksandrovac Milan Šljivić bio omiljen među Župljanima, govori i pesma koju mu je napisao Pera Simić iz Pleša, a pročitala Milena Đurđević, direktorka Narodne biblioteke.
Legat su otvorile predsednica Opštine Jelena Paunović i Vitka Vujnović, sestričina Milana Šljivića.
Otvaranjem ovog legata, Muzej vinarstva i vinogradarstva dodatno je obogatio svoju zbirku, čuvajući uspomenu na velikana koji je značajno obeležio istoriju aleksandrovačkog kraja.
Milan Šljivić je rođen 1931. godine u Aleksandrovcu, a preminuo je 2017. u rodnom mestu.
Kurir.rs