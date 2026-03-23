Na planini Goliji tokom dana jaka kiša prešla je u krupan sneg, ali meštani kažu da su navikli na zimske uslove. Saobraćaj je za sada prohodan, a drva ima dovoljno
Vreme u Srbiji
U OVOM DELU SRBIJE VEJE SNEG KAO DA JE JANUAR! Meštani navikli na zimu od Mitrovdana do Đurđevdana: Zimska idila usred proleća (VIDEO)
Tokom dana na području planine Golije jaka kiša prešla je u krupan sneg.
Nove snežne padavine nisu iznenadile meštane planinskih golijskih sela koji su navikli na zimske uslove, kako kažu, od Mitrovdana do Đurđevdana.
- Kod nas je sneg padao čak i u avgustu. Mi smo uvek spremni za sneg na Goliji. Drva ima dovoljno i to je najvažnije - kažu za RINU meštani.
Novi sneg nije izazvao veće probleme u funkcionisanju saobraćaja, za sada su svi putevi prohodni.
Kurir.rs/Rina
