Tokom dana na području planine Golije jaka kiša prešla je u krupan sneg.

Nove snežne padavine nisu iznenadile meštane planinskih golijskih sela koji su navikli na zimske uslove, kako kažu, od Mitrovdana do Đurđevdana.

- Kod nas je sneg padao čak i u avgustu. Mi smo uvek spremni za sneg na Goliji. Drva ima dovoljno i to je najvažnije - kažu za RINU meštani.

Novi sneg nije izazvao veće probleme u funkcionisanju saobraćaja, za sada su svi putevi prohodni.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteSrbijaZAVEJANA KRITIČNA DEONICA U SRBIJI, SMETOVI VISINE NEKOLIKO METARA: Ovuda ne krećite na put! Oglasio se i RHMZ - evo gde će da pada sneg do kraja dana (VIDEO)
1771512836_foto-rina-golija-odvraCenica_-sneg_(1).jpg
SrbijaMEŠTANE PRELEPE ALI SUROVE GOLIJE RANI SNEG NIJE IZNENADIO: Mi smo već u avgustu spremili i drva i osnovno za zimu! (VIDEO)
1726391756-ivanjicasnegseptembargolijafotorina-3.jpg
DruštvoPAO PRVI SNEG U SRBIJI: Pogledajte kako sipa! RHMZ najavio i formiranje snežnog pokrivača
1714033842-ivanjicagolijasnegaprilskisenesalifotorina-7.jpg
SrbijaSNEG DANAS PARALISAO OVAJ DEO SRBIJE! Smetovi od nekoliko metara jedva probijeni: Upućen i apel vozačima koji se kreću ovom deonicom! (FOTO)
Seng.jpg