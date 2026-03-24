Srbija
STANJE NA PUTEVIMA, OGLASIO SE AMSS: Višesatna zadržavanja teretnih vozila na izlazu iz zemlje, najduža na ovom graničnom prelazu
Slušaj vest
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na nekim teretnim terminalima na izlazu beleže višesatna zadržavanja, a najduža su na Šidu - pet sati.
Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, teretna vozila se zadržavaju tri sata, na Kelebiji dva sata, na Horgošu sat i po, a na Bezdanu sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, dodaje se u saopštenju.
Reaguj
Komentariši