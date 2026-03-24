Podsetimo, na Goliji je juče jaka kiša prešla u krupan sneg što u ovo doba godine na toj planini i nije neko iznenađenje.

Kako kažu, kod njih je tako od Mitrovdana do Đurđevdana.

- Kod nas je sneg padao čak i u avgustu. Mi smo uvek spremni za sneg na Goliji. Drva ima dovoljno i to je najvažnije, kažu za RINU meštani. Novi sneg nije izazvao veće probleme u funkcionisanju saobraćaja, za sada su svi putevi prohodni.

Jučerašnji sneg na Goliji

Foto: Printsreen/Instagram/_rina.rs

Sneg jutros provejavao i na Kopaoniku

Na radost skijaša, sneg je jutros provejavao i na Kopaoniku gde se i kroz gustu maglu videlo koliko se ta planina i dalje beli.

Sneg na Kopaoniku krajem marta Foto: screenshot Info Kop

Na Zlatiboru jutros je padala kiša.

Kad je reč o prognozi meteorologa RHMZ, oni kažu:

- Od četvrtka po podne značajna promena vremena, kiša i zahlađenje a na planinama i sneg!

- U četvrtak (26.03.) ujutro i pre podne naglo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, a posle podne i uveče značajnija promena vremena - zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo u zapadnoj polovini Srbije, gde se očekuje od 10 do 30 mm padavina za 12 sati. Vetar će do kraja dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni.

- Od petka (27.03.) do kraja marta (31.03.) pretežno oblačno, osetno hladnije i povremeno vetrovito sa čestom kišom, na planinama sa snegom uz stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača. Uslova za kratkotrajnu susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, poručuju iz RHMZ.