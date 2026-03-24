OMILJENO MESTO ZA ODMOR I ŠETNJU: Prolećna akcija čišćenja jezera na Zlatiboru
Na Zlatiboru je u toku redovna prolećna akcija čišćenja jezera u centru. Vredne ekipe KJP Zlatibor uklanjaju mulj, lišće, otpad i sve druge nečistoće.
Prema rečima direktora Srđana Pantovića jezero će ubrzo biti u svom punom sjaju.
- Očekujemo da će jezero već danas biti ponovo lepo i najvažnije čisto i sjajno – rekao je Pantović.
Za razliku od prethodnih godina kada su sproveđena ova akcija, ove godine na dnu jezera nije bilo mobinih telefona, niti nakita.
- Ove godine su samo bili novčići. To posetioci bacaju u vodu i pomisle želju. Bilo je i ostataka od novogodišnjeg vatrometa, koji su posetioci bacali – dodao je Pantović.
Jezero u centru Zlatibora je omiljeno mesto za odmor i šetnju, ali i za fotografisanje i beleženje najlepših trenutaka na Zlatiboru.