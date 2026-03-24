Godinama unazad najavljuje se izgradnja javne garaže koja će imati 400 novih parking mesta, a konačno ovaj projekat dobija konkretne obrise svoje realizacije.

Ministarstvo zaštite životne sredine konačno je dalo zeleno svetlo za njenu gradnju, odnosno doneto je rešenje da za ovaj projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu. Javna garaža biće izgrađena na mestu trenutnog parking prostora Taksi 1 i planirano je da garaža ima jedan podzemni nivo, prizemlje sa galerijom kao i četiri nadzemna nivoa.

- U podzemnom nivou je predviđeno 56 parking mesta od čega 6 za osobe sa invaliditetom. Na ovom nivou planirane su i tehničke prostorije. U prizemlju je u planu 12 parking mesta, od tog broja 7 za osobe sa invaliditetom, kao i blagajna, javni toalet i tehnička prostorija, prostor za obezbeđenje i lokal. Na galeriji će biti osam parking mesta, kancelarije za zaposlene Parking servisa sa pratećim prostorijama, dok će na prvom spratu na donjem nivou biti 11 parking mesta, a na drugom nivou ovog sprata 57 parking mesta, od čega 3 za osobe sa invaliditetom, navodi se u dokumentaciji.

Foto: Parking Servis

Na donjem nivou drugog sprata biće 17 parking mesta, a na gornjem nivou 61 parking mesta od čega tri za osobe sa invaliditetom, dok će na donjem nivou trećeg sprata biti 20 parking mesta, a na gornjem 61. Na četvrtom spratu na donjem nivou biće 20, a na gornjem 60 parking mesta.

- Nakon što je obezbeđen parking sa 84 mesta kod Megamaksija, time se oslobađa prostor parkinga „Taksi 1“, koji će najkasnije do kraja 2026. godine biti namenjen izgradnji javne garaže sa oko 400 parking-mesta, čime se građanima obezbeđuje dugoročno rešenje za parkiranje u centru grada, potvrđeno je za RINU u čačanskom Parking servisu.