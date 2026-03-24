Opština Ivanjica juče je potpisala ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine o sufinansiranju projekta zamene i rekonstrukcije kotlarnica, kao i nabavke novih, ekološki prihvatljivih uređaja za grejanje u Domu zdravlja Ivanjica čija je vrednost 48 miliona dinara.

Osim toga ova zdravstvena ustanova dobiće i novi parking prostor kao i stolariju koju je obećao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Dodatna ulaganja u infrastrukturu, poput novog parkinga i zamene stolarije, doprineće većem komforu za pacijente i zaposlene, kao i ukupnom podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga u ovoj opštini.

Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Dom zdravlja grejaće se ubuduće na gas a ne na lož-ulje kao dosad.

Kurir.rs/Infoliga

Ne propusti
