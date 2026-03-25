Ekipa "Gradskog zelenila" počela je redovno godišnje orezivanje najvećeg fikusa na Balkanu, koji već decenijama krasi hol Kulturnog centra u Čačku. Ovaj tropski gorostas, dugačak više od 40 metara, odavno je izašao iz okvira obične sobne biljke i postao simbol grada. I dok radnici brinu o njegovom zdravlju i „ukrotivosti“, Čačani koriste priliku da obezbede nove pelcere.

Čim padnu prve grane, tu su Čačani koji strpljivo čekaju svoje reznice. Ovaj fikus jedinstven je i po tome jer njegovi „potomci“ danas krase domove brojnih Čačana, a stižu i u druge države.

- Danas sam specijalno došla da uzmem pelcer za svoju prijateljicu koja živi u Herceg Novom. Ona je trenutno u poseti u Čačku, pa će biti presrećna da pelcer ponese na primorje u Crnu Goru. Uverena sam da će se reznica primiti i da će novoj biljci odgovarati klima u kome će rasti - rekla je Čačanka Marijana Polovina dodajući da pelcere uzima skoro svake godine i da je biljkama obradovala mnoge svoje prijatelje u Čačku ali i van njega.

- Ne znam kako se ovaj fikus razmnožava ali evo, rekli su mi da može da se ožili. Oprobaću sreću pa ću pokušati da ga zasadim u svojoj kući. Staviću ga u vodu i ožiliti - rekao je Jovan Erić.

Ovaj fikus bi verovatno bio još veći da ga ne ograničavaju zidovi i tavanica. Ipak, on uporno raste kroz spratove, dosežući visinu od 10 metara. Za zaposlene u Kulturnom centru, on je više od zelenog ukrasa.

- Nekadašnji Dom kulture osnovan je 1971 godine i tada je u temelje ustanove zasađena tri stabla, koje je tadašnji direktor dobio na poklon od svog prijatelja iz Splita. Od toga su se dva primila i za sve ove godine dosegao je visinu od 55 metara, kada bi se njegova krošnja ispravila, bio bi visine jednog solitera - kaže Verica Kovačević, urednica programa Kulturnog centra.