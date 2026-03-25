NAJVEĆI FIKUS NA BALKANU NALAZI SE U ČAČKU Tropski gorostas, dugačak više od 40 metara, svi žele baš njegov fikus (FOTO)
Ekipa "Gradskog zelenila" počela je redovno godišnje orezivanje najvećeg fikusa na Balkanu, koji već decenijama krasi hol Kulturnog centra u Čačku. Ovaj tropski gorostas, dugačak više od 40 metara, odavno je izašao iz okvira obične sobne biljke i postao simbol grada. I dok radnici brinu o njegovom zdravlju i „ukrotivosti“, Čačani koriste priliku da obezbede nove pelcere.
Čim padnu prve grane, tu su Čačani koji strpljivo čekaju svoje reznice. Ovaj fikus jedinstven je i po tome jer njegovi „potomci“ danas krase domove brojnih Čačana, a stižu i u druge države.
- Danas sam specijalno došla da uzmem pelcer za svoju prijateljicu koja živi u Herceg Novom. Ona je trenutno u poseti u Čačku, pa će biti presrećna da pelcer ponese na primorje u Crnu Goru. Uverena sam da će se reznica primiti i da će novoj biljci odgovarati klima u kome će rasti - rekla je Čačanka Marijana Polovina dodajući da pelcere uzima skoro svake godine i da je biljkama obradovala mnoge svoje prijatelje u Čačku ali i van njega.
- Ne znam kako se ovaj fikus razmnožava ali evo, rekli su mi da može da se ožili. Oprobaću sreću pa ću pokušati da ga zasadim u svojoj kući. Staviću ga u vodu i ožiliti - rekao je Jovan Erić.
Ovaj fikus bi verovatno bio još veći da ga ne ograničavaju zidovi i tavanica. Ipak, on uporno raste kroz spratove, dosežući visinu od 10 metara. Za zaposlene u Kulturnom centru, on je više od zelenog ukrasa.
- Nekadašnji Dom kulture osnovan je 1971 godine i tada je u temelje ustanove zasađena tri stabla, koje je tadašnji direktor dobio na poklon od svog prijatelja iz Splita. Od toga su se dva primila i za sve ove godine dosegao je visinu od 55 metara, kada bi se njegova krošnja ispravila, bio bi visine jednog solitera - kaže Verica Kovačević, urednica programa Kulturnog centra.
Čačanski fikus osim što spada u retke botaničke primerke postao je i prava turistička atrakcija. Zaposleni u Kulturnom centru, turistima koji dolaze da se fotografišu pod njegovom raskošnom krošnjom, rado govore i o njegovom istorijatu. Pretpostavlja se da je koren fikusa davno probio žardinjeru koja je uzidana u temelje objekta i da se sada grana duboko ispod Gradskog trga. U Čačku danas gotovo da nema kuće u kojoj ne raste neki od njegovih potomaka. Kao najveći primerak te vrste u ovom delu Evrope, dobio je status spomenika prirode i kao takav svrstan u treću kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro.