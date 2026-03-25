Tradicionalna izložba "Žene svom gradu" održana je u Trsteniku po 18. put, potvrđujući kontinuitet i snagu stvaralaštva u okviru našeg udruženja.

Izložba okuplja isključivo autorke – članice Uruženja likovnih stvaralaca KLIS-a, koje svojim radom, energijom i posvećenošću već godinama obogaćuju kulturni život ove pomoravske opštine.

Izložba slika u Trsteniku, 18. po redu Foto: KLIS Trstenik

- Izložba stavlja u fokus žensko stvaralaštvo – ne kao izdvajanje, već kao prostor da se jasno i glasno prikaže ono što žene kontinuirano rade, grade i pokreću. Ova postavka je prilika da se istakne njihov autentičan izraz, raznovrsnost tema i tehnika, kao i lični pečat koji svaka od njih unosi u svoj rad. Naše autorke su snažne, istrajne i kreativne. Njihovi radovi govore o iskustvu, promišljanju i odgovornosti prema prostoru u kojem žive i stvaraju. "Žene svom gradu" nije samo izložba – to je dijalog sa zajednicom i doprinos kulturi grada - kaže Dragana Radojičić, predsednica KLIS-a iz Trstenika.

