Slušaj vest

Opština Prijepolje godinama je trpela velike štete usled izlivanja reke Lim, a među najkritičnijim tačkama bili su Brodarevo i područje Zaluga. Poseban problem predstavljala je nekadašnja nesanitarna deponija Stanjevine, čije je telo prilikom visokog vodostaja završavalo u koritu reke, ugrožavajući životnu sredinu.

Ova deponija, koja je decenijama bila simbol ekološkog problema na ulazu u grad, zatvorena je 2021. godine, čime je uklonjeno jedno od najvećih "rugla" Prijepolja. Ipak, opasnost nije u potpunosti nestala, pri svakom većem porastu vodostaja dolazilo je do ispiranja njenog tela i odnošenja otpada u Lim.

Kako bi se ovaj problem trajno rešio, Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode", Opština Prijepolje i Ministarstvo zaštite životne sredine finansiraju izgradnju obaloutvrde na desnoj obali Lima, u dužini od oko 600 metara. Vrednost radova procenjena je na oko 180 miliona dinara, od čega "Srbijavode" finansiraju 100 miliona, dok je ostatak obezbeđen posredstvom Ministarstva i lokalne samouprave.

Gradi se obaloutvrda na reci Lim

Pomoćnik predsednika opštine Miodrag Dumić istakao je da je cilj projekta potpuna zaštita ovog područja od poplava, ali i sprečavanje daljeg zagađenja reke.

- Ova deponija je zatvorena 2021. godine, ali je njen ostatak pri svakom većem vodostaju završavao u Limu. Izgradnjom potpornog zida i obaloutvrde sprečićemo dalje ispiranje i zaštititi i reku i okolno stanovništvo - naglasio je Dumić.

Radove izvodi firma "Hidro – Tan", a prema rečima predstavnice izvođača,Milke Gujaničić, radovi su tehnički zahtevni i u velikoj meri zavise od vodostaja reke.

- U osnovi se postavlja krupni kameni nabačaj koji se dodatno učvršćuje betonom, zatim pristupna staza za održavanje, a potom i kameni gabioni do nivoa stogodišnjih voda. Na taj način štitimo telo deponije od ispiranja. Ukupno se uređuje oko 600 metara obale - objasnila je Gujaničić.